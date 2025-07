Fabrizio Romano: "Per Boniface il Leverkusen chiede tra i 40 e i 45 milioni di euro"

vedi letture

Il Milan sta cercando un altro centravanti da affiancare a Santi Gimenez, e nella lista di Tare c'è anche il nome di Victor Boniface del Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione sull'attaccante nigeriano:

"Che Victor Boniface sia sulla lista del Milan come una delle possibilità dell’attacco non ci sono dubbi, giocatore che al Milan piace tanto. La sfortuna in questa vicenda è che Boniface tra marzo e aprile è stato considerato un giocatore in uscita dal Bayer Leverkusen, che a fine gennaio l’aveva praticamente venduto all’Al Nassr, che poi fa saltare l’operazione per prendere Duran. Ma era veramente fatta, Boniface aveva fatto anche le visite mediche per l’Al Nassr. Boniface è stato considerato in uscita a lungo, poi cosa succede? Arriva Erik ten Hag e manifesta l’intenzione di giocare con due attaccanti e di credere non solo in Schick ma anche in Boniface: questo ha cambiato le valutazioni. Mentre era un giocatore in uscita fino ad un certo punto, fine aprile-inizio maggio di quest’anno, con l’arrivo di ten Hag l’importanza di Boniface è cambiata.

Per questo il Leverkusen ad oggi chiede una cifra, come minimo, tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra importante, con il desiderio di ten Hag di tenerlo, non di spingere il giocatore fuori dal club. Ecco perché i costi di questo affare non sono costi semplici. Il Milan però, rispetto ad altri discorsi come ad esempio Nicolas Jackson, che costerebbe tantissimo: possiamo depennarlo perché i costi sono elevatissimi e per il Milan, come per qualsiasi altro club italiano, oggi un’operazione da 70-80-90 milioni di euro diventa quasi impensabile. A differenza di Jackson per Boniface la cifra che chiede il Leverkusen è importante ma non è una porta sigillata e chiusa. Aspettiamo e vediamo come può avanzare questa opzione o se il Milan sceglierà di andare su un altro attaccante”.