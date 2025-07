Brocchi curioso: "Bisognerà vedere come Allegri riuscirà a ristabilire i valori del Milan e la sua mentalità"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex calciatore Christian Brocchi ha trattato diversi temi d'attualità in Serie A, come la corsa allo scudetto nella prossima stagione: "Le favorite è difficile dirle in questo momento perché c’è da capire come si imposteranno Milan e Juventus. Il Napoli ha mantenuto l’allenatore e quindi anche la stessa mentalità. Bisognerà vedere come Allegri riuscirà a ristabilire i valori del Milan e la sua mentalità, per cambiare un po’ i pronostici".

Una delle pretendenti per il tricolore è l'Inter, al centro di una rivoluzione che riguarda la rosa oltre che la guida tecnica: "Ho sempre pensato che l’Inter negli ultimi anni sia stata la squadra più forte della Serie A. Non mi piacciono le critiche per i campionati persi da Inzaghi, anch’io penso che l’Inter ne potesse vincere almeno un altro, ma una squadra che va due volte in finale di Champions League e un lavoro come quello fatto da Simone non si può criticare. Non è da tutti".