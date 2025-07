Chelsea campione del Mondo: dominio a sorpresa sul PSG

Il Chelsea è campione del mondo: il PSG si può battere in finale. Il primo Mondiale per Club a 32 squadre, che si è disputato negli Stati Uniti nell'ultimo mese, ha visto trionfare i londnesi allenati dall'italiano Enzo Maresca. Risultato sorprendente nella finale di New York, al MetLife Stadium, con i Blues che non solo hanno vinto ma hanno dominato il PSG campione d'Europa vincendo 3-0. Dopo il poker in semifinale al Real Madrid e in generale dopo i recenti risultati, sembrava impensabile che i francesi potessero perdere il titolo.

Prestazione superba fin dai primissimi minuti per il Chelsea che nei primi 45 minuti era già avanti di tre gol, vestendo di fatto i panni dei parigini delle ultime settimane. Strepitoso Cole Palmer con doppietta e assist decisivo per il tris di Joao Pedro. Menzione d'onore anche per il portiere Sanchez, autore di una partita davvero incredibile tra i pali. Nella ripresa il PSG ci prova ma il pallone non sembra voler entrare. Nel finale i francesi rimangono anche in dieci con l'espulsione di Joao Neves. Il Chelsea chiude la stagione con due trofei: Conference League e Mondiale per Club.