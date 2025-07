Allegri come Conte col Napoli? Pastore: "Lo può fare"

"Ha fatto molto bene in tante altre squadre in Italia, lo può fare": così Javier Pastore - ex fantasista di Palermo e Roma - ha risposto alla domanda (postagli da un giornalista ai microfoni di SportMediaset) sulla possibilità che Massimiliano Allegri al Milan possa ripetere quanto fatto da Antonio Conte al Napoli.

Tradotto: arrivare in un nuovo posto dopo che quella squadra ha fatto molto male nella stagione precedente e portarla subito nuovamente a vincere un titolo importante come lo Scudetto. Nella sua analisi poi, l'ex fantasista argentino ha aggiunto sulla possibilità che il Diavolo sia subito pronto a vincere il Tricolore o a competere per le primissime posizioni: "Quello si deve vedere quando inizia il campionato, il rapporto che si crea con i giocatori, la squadra che arriverà ad avere all'inizio dell'anno. Sono tante cose che vanno messe insieme per un allenatore che ha vinto e lo sa fare".

In carriera Pastore non ha mai lavorato con i due allenatori in questione: in Italia ha incrociato Paulo Fonseca, Eusebio Di Francesco, Delio Rossi, Serse Cosmi e Walter Zenga, più l'italiano Carlo Ancelotti quando invece era al Paris Saint-Germain