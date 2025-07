Milan senza terzini? Gazzetta: "L'idea di Allegri: Saelemaekers e Pobega arretrati"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza la situazione in casa Milan. In attesa dei rinforzi dal mercato, Massimiliano Allegri sta studiando soluzioni in vista della tournée in Asia e Australia che partirà tra 6 giorni. Il problema è sull'esterno, soprattutto i terzini. Gli unici due puri a disposizione sono Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Però il tecnico rossonero avrebbe individuato due calciatori, Alexis Saelemaekers e Tommaso Pobega.

L'idea è quella di spostare qualche metro più indietro il belga e per questo ha chiesto alla società di confermarlo quando è rientrato dalla Roma. Può fare il terzino destro, mentre Pobega, piede sinistro, potrebbe finire sull'altra fascia. E' già successo, non sarebbe una novità per il calciatore. Anche se il suo futuro sembra altrove dopo l'esperienza a Bologna, sarà comunque utile nella tournée, poi si vedrà.