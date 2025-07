Milan su Nicolas Jackson, ma il Chelsea chiede 100 milioni. A fine agosto il prezzo sarebbe lo stesso?

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Tra i profili seguiti che piacciono in via Aldo Rossi c'è anche quello di Nicolas Jackson, centravanti del Chelsea che è rappresentato dalla stessa agenzia con cui il Dialogo ha dialogato per provare a prendere Archie Brown. Dopo gli arrivi di Joao Pedro e di Liam Delap, gli spazi nella squadra londinese per il senegalese si sono ridotti notevolmente e per questo potrebbe optare per andare a giocare con continuità da qualche altra parte.

Il club rossonero è alla finestra e monitora con attenzione la situazione. Peccato che, come spiega stamattina il Corriere della Sera, il Chelsea chiede al momento 100 milioni di euro per lasciarlo partire. A fine agosto il prezzo sarebbe lo stesso? Vedremo. Per ora è un'operazione ovviamente impossibile, ma tra qualche settimana lo scenario (e soprattutto la richiesta dei Blues) potrebbe essere diverso.