Milan, Modric porterà la sua leadership in campo e fuori: Allegri lo ha voluto fortemente

Oggi Luka Modric vivrà la sua prima giornata da rossonero: in tarda mattina, è infatti in programma il suo sbarco a Milano per svolgere le visite mediche di rito e poi firmare il nuovo contratto con il Milan (annuale con opzione per una seconda stagione a 3,5 milioni di euro). Successivamente il giocatore croato ripartirà per fare qualche giorno di vacanza e tornerà in Italia i primi di agosto.

Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che Massimiliano Allegri lo ha voluto fortemente nella sua squadra perchè il campione croato può portare la sua leadership dentro e fuori dal campo. Un esempio e punto riferimento come Modric sarà fondamentale all'interno dello spogliatoio milanista.