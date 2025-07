Per Leoni è derby tra Inter e Milan. QS: "Il Parma chiede una quarantina di milioni"

"Operazione difesa: derby da Leoni tra Milan e Inter" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina odierna del Quotidiano Sportivo. Il quotidiano si concentra sul futuro di Giovanni Leone, 18enne difensore del Parma, conteso tra Milan e Inter. Il suo nome, di certo, è sulle agende di molti. Da tempi non sospetti su quella del Milan. Massimiliano Allegri, tra marzo e maggio, è stato avvistato a Monza-Parma e Parma-Como. Nel mezzo, visita a Collecchio e a Federico Cherubini. L’ad dei ducali ha lanciato messaggi, di recente: non è sul mercato. Per far sì che succeda il contrario, servono una quarantina di milioni.

I rossoneri potrebbero mettere sul piatto Mattia Liberali o Lorenzo Colombo. Prima, serve far spazio. Ma Malick Thiaw ha rifiutato il Crystal Palace, dopo il Como. Stesso ragionamento che deve fare l’Inter. Prima va via qualcuno (Acerbi?) nel reparto arretrato e poi si può pensare di spingere per il ragazzo che Chivu ha lanciato come titolare in Emilia. Il vantaggio su cui possono puntare i nerazzurri è proprio l’aver portato a Milano un tecnico con cui Leoni si è già trovato benissimo, ma i colloqui preliminari avuti durante la trattativa per Bonny hanno fatto intendere a Marotta e Ausilio che sarà dura.