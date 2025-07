Gazzetta: "Jashari-Bruges, aumenta la tensione". Sabato non si è presentato alla festa con i tifosi per la presentazione della squadra

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Jashari-Bruges, aumenta la tensione". Lo svizzero sta spingendo da tempo per lasciare il Club Brugge e trasferirsi al Milan, arrivando anche allo scontro con la sua attuale squadra che per il momento non lo lascia partire. Sabato è andata in scena la festa con i tifosi per la presentazione della nuova stagione e Jashari non si è presentato.

Decisione concordata con la società visto che lui si ritiene fuori dal progetto dei belgi? Di certo la sua decisione ha fatto parecchio rumore e ha certificato ancora di più quanto il centrocampista svizzero considera ormai chiusa la sua avventura al Club Brugge. Nella sua testa c'è solo il trasferimento al Milan che intanto resta alla finestra in attesa del via libera dei dirigenti belgi.