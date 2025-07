Un campione sta per sbarcare a Milano. Tuttosport: "Modric, il Milan rivede la luce"

vedi letture

"Modric, il Milan rivede la luce": titola così questa mattina Tuttosport in merito allo sbarco a Milano di un campione assoluto come Luka Modric che avverrà questa mattina. Il croato, che arriverà a parametro zero dal Real Madrid, svolgerà prima le visite mediche di rito e poi sarà a Casa Milan per la firma del contratto. Indosserà la maglia numero 14 che fino a qualche settimana fa era sulle spalle di Tijjani Reijnders.

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, Luka Modric ha voluto salutare il Real Madrid: "È difficile dirlo, ma sono emozioni contrastanti. Un'epoca indimenticabile, gloriosa e vittoriosa è giunta al termine. Quello che ho vissuto mi riempie di gioia ancora maggiore. Ricordare tutto quello che ho realizzato qui mi rende molto felice, anche se ormai è finito. Al Real Madrid sono cresciuto come giocatore e come persona. Il Real Madrid mi ha dato tutto nel calcio, e per questo gli sarò grato per tutta la vita. Sarò sempre un tifoso del Real Madrid. È stato un lungo viaggio, ma indimenticabile. Sono cresciuto molto come giocatore e come persona. Ho un'altra casa lontano da casa, perché Madrid e la Spagna sono come la mia seconda casa. Sono molto felice e sicuro che col tempo diventerò ancora più consapevole di ciò che ho realizzato, perché avrò bisogno di un po' di tempo per riassumere tutte le emozioni e tutto ciò che ho realizzato qui".