Comotto al lavoro con Allegri: il club pianifica il futuro del classe '08

vedi letture

Comotto è con la Prima Squadra. Una novità per tanti, non per noi. Il Milan ha scelto di aggregarlo al gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri, e bastano già le "prime clip" dagli allenamenti per capire che Christian sta facendo quello che ha sempre fatto: giocare da grande.

Recuperi puliti, tempi di gioco giusti, presenza. In mezzo a compagni ben più esperti, si muove con la stessa naturalezza vista negli ultimi anni nel settore giovanile, dove ha sempre brillato. Ora i riflettori iniziano ad accendersi anche fuori dal mondo degli “addetti ai lavori”, ma per chi lo segue da tempo - proprio come La Giovane Italia - è semplicemente la conferma di un percorso solido, costruito con intelligenza e lavoro.

Difficile dire oggi dove giocherà nella stagione che sta per iniziare. Primavera, Milan Futuro, magari un prestito (vedi Camarda al Lecce), ma una cosa è chiara: il club continua a credere in lui. E noi continueremo a seguirlo, ovunque sarà.