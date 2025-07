FOTO MN - Modric è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche

vedi letture

E' il giorno di Luka Modric. Il campione croato, dopo esser sbarcato a Malpensa e aver dichiarato di sentirsi carico e voglioso per questa nuova avventura in Italia, al Milan, poco fa è arrivato presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito.

Come appreso dalla nostra redazione, grazie all'inviato Lorenzo De Angelis, una folla di tifosi rossoneri ha aspettato Modric. Il nuovo numero 14 del Milan inizierà adesso le visite di rito, per poi recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto.