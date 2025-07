Esuberi Adli e Devis Vasquez, oggi con Milan Futuro, domani? Il punto sul loro futuro

In queste ore sono stati resi noti i calciatori convocati per il raduno del Milan Futuro. Presenti in lista diversi esuberi di mercato, che difficilmente rimarranno davvero a giocare in Serie D. Si trova per esempio il centrocampista Yacine Adli, rientrato dal prestito alla Fiorentina, ma anche il portiere Devis Vasquez che nell'ultima stagione era invece all'Empoli, sempre in Serie A.

Per quanto riguarda il centrocampista, su di lui ci sarebbe l'opzione Arabia Saudita. Per Devis Vasquez invece, si apre l'ipotesi di un nuovo prestito in Serie A.

I convocati del Milan Futuro per il raduno pre-stagionale, in ordine alfabetico: Adli, Branca, Coubiș, D'Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić.

I numeri di Adli nella scorsa annata con la Fiorentina. Con la maglia viola ha totalizzato 35 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. In campionato ha messo a segno 4 reti, a cui si aggiunge un gol nella fase a gironi della Conference League. Ha inoltre fornito 3 assist complessivi. Uno dei gol in Serie A è arrivato proprio contro il Milan nella gara del Franchi terminata 3-2 per la Fiorentina. Il suo contratto con i rossoneri invece scadrà il prossimo anno.