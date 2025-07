Il Napoli ha chiuso per Lucca, ma non perde di mira Darwin Nunez del Liverpool

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - E' praticamente fatto l'acquisto del Napoli di Sam Beukema, il centrale difensivo che arriva al club azzurro dal Bologna. Le due società hanno raggiunto un accordo per 30 milioni di euro, cui andranno aggiunti 3 di bonus per risultati, trovando una intesa visto che si partiva dai 35 milioni chiesti dagli emiliani e firma di un contratto fino al 2030. Beukema, 26 anni, è il terzo difensore centrale che il tecnico Conte voleva per poter gestire bene la difesa in campionato e Champions, con Buongiorno e Rrahmani, oltre a Juan Jesus che resta in azzurro. Beukema arrivò al Bologna due anni fa per 8 milioni ed è diventato uno dei centrali migliori della serie A, portando una forte plusvalenza al Bologna, dove i tifosi lo hanno anche insultato in questi giorni al raduno della squadra, dopo un video in cui firmava la bandiera del Napoli di un tifoso. Beukema sarà quindi in ritiro con il Napoli, insieme ai nuovi arrivati de Bruyne, il giovane difensore Marianucci e, forse, l'altro olandese Noa Lang, esterno sinistro che il ds Manna sta prendendo dal Psv Eindhoven per 28 milioni, assicurando velocità e ossigeno anche sulla fascia. Intanto il Napoli continua a lavorare sull'attacco con in prima linea la trattativa con il Galatasaray per la partenza di Osimhen. L'attaccante continua a rifiutare le offerte dall'Arabia Saudita e vuole restare al club turco, che si sta avvicinando all'offerta che può soddisfare il Napoli sui 75 milioni, pagandone 40 subito e gli altri 35 in due rate da 17,5 milioni.

Un piano che può essere accettato dal club azzurro, ma De Laurentiis vuole prima rassicurazioni dalle banche. Intanto però il Galatasaray sta anche affrontando la regola della federcalcio turca che impone un tetto massimo di spese per ogni club di 130 milioni di euro a stagione. Mentre la trattativa prosegue, il Napoli si prepara a prendere dal Bologna l'altro esterno chiesto da Conte, Dan Ndoye, sborsando 40 milioni sui 45 richiesti. Infine, gli azzurri guardano anche all'attaccante da alternare a Lukaku, partendo dalla trattativa praticamente conclusa con l'Udinese per Lucca, ma senza perdere di mira la stella Darwin Nunez del Liverpool, al quale piacerebbe l'esperienza partenopea. Domani cominciano le prime visite mediche a Castel Volturno verso la partenza del ritiro di Dimaro da giovedì. (ANSA).