Il Bologna riflette su una nuova proposta per Pobega: il Milan ha rifiutato un prestito con diritto a 7 milioni

Il futuro di Tommaso Pobega non è stato ancora chiarito. Il centrocampista classe 1999 è reduce da un anno in prestito al Bologna, con cui ha giocato la Champions League e con cui ha vinto la Coppa Italia proprio in finale contro il suo club di appartenenza, il Milan. La squadra allenata da Vincenzo Italiano, però, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni ed è per questo motivo che il calciatore ha fatto ritorno a Milanello e in questi giorni si allena agli ordini di Massimiliano Allegri.

Sicuramente il tecnico livornese vuole studiarlo da vicino, per capire se ci sarà la possibilità di farlo entrare nelle rotazioni del suo centrocampo. In ogni caso il Bologna non si è arreso e sta comunque cercando una via per riportare Pobega all'ombra delle due torri. Secondo quanto riferito questa mattina da Il Resto del Carlino, i rossoblù hanno proposta un nuovo prestito con diritto a 7 milioni, un'offerta che non ha convinto il Milan. Riflessioni in Emilia se rilanciare con un prestito oneroso con l'obbligo a determinate condizioni.