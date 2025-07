Bianchin: "Adli continua a sperare che l’impossibile si realizzi e Allegri lo richiami dall’esilio"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Yacine Adli: "Yacine Adli è scomparso dal radar. Da quando il Milan gli ha comunicato che non avrebbe dovuto presentarsi al raduno del 7 luglio, Adli si è visto solo sui social, mentre si allenava con un preparatore personale. Adli in questi anni non ha mai fatto polemica ed è difficile pensare che comincerà questa volta. Da lunedì si allenerà con Milan Futuro, una squadra di D, anche se nell’ultima stagione prima di avere problemi fisici è stato un titolare della Fiorentina. Aspetterà che il mercato gli porti l’occasione giusta.

Adli in questo mercato ha detto “no, grazie” allo Spartak Mosca, che lo avrebbe portato volentieri in Russia. Yacine si vede solo nel Milan ma, se alternativa deve essere, cerca un club di un campionato più importante, che cominci con l’ambizione di correre per l’Europa. Qualche settimana fa ha fatto sapere alla Fiorentina di non voler continuare in viola – puntava a giocarsi un posto del Milan – ed è probabile che finirà per prendere una decisione solo ad agosto, quando le occasioni di mercato si moltiplicano. Fino ad allora, continuerà a sperare che l’impossibile si realizzi e Allegri lo richiami dall’esilio".