Milan, previsto un nuovo tentativo per Doué anche se la distanza con lo Strasburgo è ampia

Nelle ultime settimane, il Milan ha presentato due offerte allo Strasburgo per Guela Doué, terzino destro che in cima alla lista dei rossoneri: la prima da 15 milioni di euro, la seconda da 18 milioni. In entrambi i casi la risposta del club francese è stata negativa perchè la richiesta è più alta (non meno di 25 milioni). Secondo La Gazzetta dello Sport, il Diavolo farà presto un nuovo tentativo anche se la distanza tra domanda e offerta resta piuttosto ampia. L'alternativa al francese è sempre lo spagnolo Marc Pubill dell'Almeria.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.