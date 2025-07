Atalanta, Scalvini via? Intanto è nella locandina in vista del debutto contro il Pisa

Quella che debutterà domenica 24 agosto in casa contro il Pisa, nella prima giornata della Serie A 2024/25, sarà un'Atalanta molto diversa rispetto all'annata precedente. Manca innanzitutto il creatore del miracolo bergamasco e cioè Gian Piero Gasperini, passato ad allenare la Roma e sostituito in panchina da Ivan Juric. Sono state ultimate anche delle importanti operazioni uscita, con Ruggeri all'Atletico Madrid e Retegui in Arabia.

Potrebbe aggiungersi alla lista dei partenti anche Giorgio Scalvini, al quale di certo non mancano le pretendenti in Italia e all'estero. Il recente gesto del club nerazzurro, però, lascia intendere che ci sia la volontà di puntare ancora sul difensore cresciuto nel vivaio. E' infatti proprio Scalvini il protagonista della locandima pubblicata dalla Dea sui social, in vista del debutto nel nuovo campionato e con il seguente messaggio: "42 giorni a Atalanta-Pisa".

Il punto sul suo futuro

Come già anticipato, Scalvini ha pretendenti dentro e fuori dall'Italia. Ci aveva pensato il Napoli, prima di andare deciso su Beukema (manca ormai solo l'ufficialità per l'arrivo dell'ex Bologna). Il centrale è anche nel mirino del Milan, che però al momento è più concentrato sulle corsie esterne. Più probabile, quindi, che in caso di partenza sia in Inghilterra dove c'è la fila per l'atalantino. Piace infatti a Newcastle, Liverpool, Manchester United e Tottenham, con i Magpies avanti rispetto alle concorrenti.