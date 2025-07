Il Milan ha cercato il 2003 Munoz ma il giocatore ha preferito l'Osasuna

vedi letture

Indiscrezione di calciomercato sul Milan rivelata nell'ultimo video del giorno sul canale YouTube di Fabrizio Romano da parte di Matteo Moretto, collega esperto di mercato. Il giornalista ha rivelato un interesse nei giorni scorsi per Victor Munoz, esterno offensivo classe 2003 che nelle ultime ore si è trasferito ufficialmente dal Real Madrid all'Osasuna. Il passaggio è stato sancito con un accordo da 5 milioni di euro più uno di bonus, con il calciatore che ha firmato un quinquennale.

Il Real Madrid, come spesso capita, si è riservato il diritto di una recompra in vista di un'esplosione futura. Moretto però ha riferito che il Milan, prima che l'affare andasse in porto, ha chiesto informazioni e condizioni per un possibile trasferimento. Un giovane che piaceva molto alla dirigenza rossonera che lo reputava un talento. Alla fine però, il Diavolo non ha fatto una mossa concreta e soprattutto Munoz ha preferito il progetto dell'Osasuna che gli garantiva soprattutto un maggiore minutaggio.