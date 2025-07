MN - Milan, chieste informazioni per Piermarini dell'Ascoli

Sul mercato il Milan non è alla ricerca solo di profili per la Prima Squadra, qui la ricerca è su un nuovo centrocampista, un attaccante e i due terzini, ma anche per ragazzi da inserire nel Progetto Milan Futuro (Milan Futuro e Primavera).

Proprio in quest'ottica, apprende la redazione di MilanNews.it, i rossoneri hanno chiesto informazioni per Mattia Piermarini, difensore centrale dell'Ascoli. Nell'ultima stagione il classe 2006, fisico importante con 190 cm d'altezza, ha giocato 19 partite nel girone B di Serie C, lo stesso del Milan Futuro.

di Antonio Vitiello.