Milan, Jashari vuole solo il Milan: ha detto no a Dortmund, Nottingham Forest, West Ham e Aston Villa

Ardon Jashari ha una sola idea in testa per il suo futuro: la prossima stagione vuole giocare nel Milan e per questo sta rifiutando tutte le proposte che gli stanno arrivando. Il centrocampista svizzero ha detto no a Borussia Dortmund, Nottingham Forest, West Ham e Aston Villa perchè vuole solo il Milan. Lo riferisce stamattina Il Giornale che aggiunge che il club di via Aldo Rossi resta in pressing e aspetta il via libera del Club Brugge all'offerta da 32 milioni più 6 di bonus (3 facili e 3 più complicati da raggiungere).

Questi i numeri di Jashari nella stagione 2024-2025 con la maglia del Club Brugge:

PRESENZE JUPILER PRO LEAGUE: 25

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 11

PRESENZE PRO LEAGUE PLAY-OFF: 10

PRESENZE CROKY CUP: 6

PRESENZE TOTALI: 52

MINUTI IN CAMPO: 4132'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 6