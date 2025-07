live mn È il Modric-day: Luka è arrivato a Casa Milan per la firma!

17.15 - Entrando nella sede del Milan, accolto dai tifosi che lo invocavano, Modric ha risposto alla domanda "Perché il Milan?". Questa la dichiarazione del croato: "Perché è un grande club".

17.01 - Luka Modric è a Casa Milan! Continua la prima giornata da rossonero per il fuoriclasse croato che questa mattina è atterrato a Milano dove ha svolto sia le visite mediche che l'idoneità sportiva. Terza e ultima tappa di giornata per l'ormai ex Real Madrid è la sede rossonera dove ci sarà il tanto atteso momento della firma sul contratto. Il croato è arrivato in via Aldo Rossi e ha fatto il suo ingresso a piedi dal lato del Museo del Milan. Guarda il video.

16.56 - Modric esce dall'Hotel Melià: è diretto a Casa Milan. Autografi firmati dalla macchina per il fuoriclasse croato!

16.36 - In attesa dell'arrivo di Luka Modric a Casa Milan per firmare il contratto di un anno che lo legherà al club rossonero, in sede è arrivato il presidente Paolo Scaroni.

16.00 - Circa una 50ina di tifosi stanno aspettando l'arrivo di Luka Modric a Casa Milan

15.35 - Come appreso dalla nostra redazione, Modric ha appena terminato anche l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano. Ora la prossima tappa è Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.

15.00 - Come appreso dalla nostra redazione, Luka Modric ha terminato poco fa la visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina. Una volta entrato nella macchina che porterà il campione croato presso il Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva, Modric ha voluto salutare i tifosi rossoneri con un sorridente "Forza Milan".

14.30 - Modric si unirà al gruppo rossonero solo quando la squadra tornerà dalla tournée in Asia e Oceania.

14.00 - Modric-Day, prosegue la prima giornata italiana del croato. Contratto di un anno, ingaggio da 3.5 milioni nette, queste le cifre del trasferimento al Milan. Non tutti sanno che il rossonero ha esercitato un certo fascino nei confronti di Modric, che in una vecchia intervista ammise la sua passione per il Milan grazie a Zvonimir Boban.

13.30 - Numeri e statistiche su Luka Modric, nuovo centrocampista rossonero. Nel suo Palmares la Champion è cosa seria, infatti ne ha vinte ben sei in tredici anni al Real Madrid. Nell'ultima stagione ha giocato 63 partite ufficiali, quasi 3000 minuti conditi da 4 gol e 6 assist.

12.55 - Queste le prime parole da rossonero: Modric parla così su IG del Milan

"Ciao a tutti tifosi milanisti, sono appena arrivato a Milano e sono molto felice e carico per un iniziare un nuovo capitolo della mia carriera".

12.49 - Il campione croato, dopo esser sbarcato a Malpensa e aver dichiarato di sentirsi carico e voglioso per questa nuova avventura in Italia, al Milan, poco fa è arrivato presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito.

Come appreso dalla nostra redazione, grazie all'inviato Lorenzo De Angelis, una folla di tifosi rossoneri ha aspettato Modric. Il nuovo numero 14 del Milan inizierà adesso le visite di rito, per poi recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto.

12.30 - Luka Modric e il Milan: bilancio in parità da avversari in gare ufficiali. In 3 occasioni Luka Modric e il Milan si sono trovati contro e il bilancio parla di una vittoria a testa e un pareggio.

I precedenti:

Stagione 2010-11 - ottavi di finale di Champions League

Milan-Tottenham 0-1

Tottenham-Milan 0-0

Stagione 2024-25 - fase campionato Champions League

Real Madrid-Milan 1-3

12.01 - Queste le parole di qualche settimana fa di Igli Tare, ds rossonero, su Luka Modric: "La prima cosa che mi ha chiesto è se saremo una squadra costruita per vincere il campionato, parliamo di un campione che viene dal Real Madrid e ha vinto sette Champions. Ho capito che vuole venire subito a fare il protagonista, sarà fondamentale per quello che trasmetterà alla squadra a livello di mentalità e personalità, di leadership. Anche per lui sarebbe una bella cosa fare una stagione da protagonista, tenendo conto che c’è anche il Mondiale".

11.40 - Luka Modric è sbarcato pochi istanti fa allo scalo dei voli privati di Malpensa. "Sono molto felice di essere qui. Mi aspettano grandi sfide e avrò tempo per parlare di tutto” le sue prime parole (clicca QUI per vedere il video). Ora il campione croato si recherà subito presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito. Successivamente il giocatore andrà prima al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e poi a Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.

11.35 - Luka Modric, che sbarcherà questa mattina a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto con il Milan, indosserà la maglia numero 14 che fino a qualche settimana fa era sulle spalle di Tijjani Rijnders, passato ora al Manchester City.

11.23 - Il volo privato partito da Madrid con a bordo Luka Modric è atterrato ora all'aeroporto di Malpensa.

11.12 - Nuovo aggiornamento sull'arrivo di Luka Modric: il suo jet privato atterrerà tra circa dieci minuti.

10.42 - Il volo con a bordo Luka Modric è in leggero ritardo e dovrebbe atterrare a Malpensa intorno alle 11.50 invece che alle 11.

10.27 - Questa mattina Luka Modric sbarcherà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto annuale con opzione per un'altra stagione a 3,5 milioni di euro. Il campione croato arriva a parametro zero dal Real Madrid. Dopo questa sua prima giornata rossonera, Modric ripartirà per un po' di vacanza e inizierà ad allenarsi a Milanello ai primi d'agosto dopo che la squadra rossonera sarà tornata dalla tournée in Asia e in Australia. Pur essendo a fine carriera, il croato può portare la sua leadership in campo e fuori e per questo Massimiliano Allegri lo ha voluto fortemente.

10.00 - Oggi Luka Modric vivrà la sua prima da giocatore rossonero. Il suo programma è molto intenso visto che deve concentrare tutto in poche ore: intorno alle 11, il croato sbarcherà a Malpensa con un volo privato proveniente da Madrid. Poi si recherà subito alla clinica La Madonnina per le visite mediche, mentre nel tardo pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto, le foto di rito e le interviste ai canali social del club di via Aldo Rossi. In serata, Modric ha un volo programmato da Malpensa che lo porterà a Zagabria, ma prima il campione croato andrà a Milanello dove incontrerà Massimiliano Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra. Il primo allenamento in gruppo è previsto il prossimo 4 agosto quando la sua avventura rossonera inizierà sul campo.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi vi racconteremo la prima giornata rossonera di Luka Modric. Il campione croato, che arriva a parametro zero dal Real Madrid, è atteso a Milano per le visite mediche di rito e la firma del contratto. Grazie al nostro live testuale potrete restare aggiornati su tutto quello che farà l'ex Blancos. Restate con noi!!!