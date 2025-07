VIDEO MN - Modric è a Casa Milan! Tutto pronto per la firma sul contratto

Luka Modric è a Casa Milan! Continua la prima giornata da rossonero per il fuoriclasse croato che questa mattina è atterrato a Milano dove ha svolto sia le visite mediche che l'idoneità sportiva. Terza e ultima tappa di giornata per l'ormai ex Real Madrid è la sede rossonera dove ci sarà il tanto atteso momento della firma sul contratto. Il croato è arrivato in via Aldo Rossi e ha fatto il suo ingresso a piedi dal lato del Museo del Milan.

Modric, che secondo le indiscrezioni vestirà la maglia numero 14, si legherà al Milan per un anno e sarà una pedina fondamentale in campo ma soprattutto all'interno del gruppo squadra. Poco dopo l'atterraggio, ha già pronunciato le sue prime parole ufficiali pubblicate dai canali rossoneri: "Ciao a tutti tifosi milanisti, sono appena arrivato a Milano e sono molto felice e carico per un iniziare un nuovo capitolo della mia carriera".

Di seguito il video dell'inviato di MilanNews.it: