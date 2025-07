Ammenda per Zaniolo dopo la rissa post Fiorentina-Roma primavera

Arriva l'ufficialità dell'ammenda che la FIGC ha comminato a Nicolò Zaniolo dopo i fatti avvenuti a margine di Fiorentina-Roma, match del Campionato Primavera, tenutosi lo scorso 26 maggio presso il ViolaPark. Questa la nota della Federazione:

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1206 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Nicolò ZANIOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicolò ZANIOLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.C.F. Fiorentina, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in occasione della gara A.C.F. Fiorentina e A.S. Roma, disputata a Firenze, presso il Viola Park, in data 26 maggio 2025 e valevole come semifinale “playoff” del campionato Primavera 1 della corrente stagione sportiva, dopo essere entrato - al termine della gara stessa – nello spogliatoio della A.S. Roma, colpito con schiaffi al collo, il calciatore Mattia Almaviva, ed in seguito dato una spinta al calciatore Marco Litti, così da cagionare ad entrambi danni fisici con prognosi di dieci giorni, come da certificazione medica in atti;

Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

- Sig. Nicolò ZANIOLO;

- Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto

dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

- € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda per il Sig. Nicolò ZANIOLO;