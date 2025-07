Archie Brown al Fenerbahce: spunta una clausola rescissoria di 23 milioni di euro

vedi letture

Arrivano altri dettagli in merito alla trattativa sfumata tra il Milan e il terzino inglese Archie Brown, che ha scelto il Fenerbahce per i rossoneri. Un affare che sembrava ormai chiuso, ma poi l'inserimento del club turco che ha soffiato dalle mani il terzo acquisto di Tare in questa sessione di mercato.

Nel contratto che lega Brown al Fenerbahce, spunta anche una clausola rescissoria di 23 milioni di euro più un 10% sulla futura vendita, lo riporta il collega turco Yajiz Sabuncuoglu sul proprio account X.