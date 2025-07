MN - Smoje: "Milan, servirà aspettare per fare le valutazioni. Allegri e Tare sono un buon inizio"

vedi letture

Luka Modric sarà l'undicesimo giocatore croato a vestire la maglia del Milan. Il più forte croato, opinione diffusa. Cosa porterà ai rossoneri un fuoriclasse che a settembre però compirà 40 anni? Ne abbiamo parlato con il connazionale Dario Smoje, che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 1997/98. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it

Cosa rappresenta Luka Modric per voi croati?

"È una figura sportiva che rappresenta tantissimo per noi. Non c'è calciatore che abbia vinto quanto ha vinto lui. È stato il giocatore simbolo della Croazia finalista a Russia 2018 e terza classificata a Qatar 2022. Certo, la squadra era forte, ma Modric è il più forte calciatore mai esistito in Croazia e non credo che verrà superato. Per il popolo croato è un idolo".

Il Milan svoltò nel 2020 con l'arrivo del 39enne Zlatan Ibrahimovic. È possibile che Modric possa avere lo stesso impatto?

"Penso che possa fare come Ibra, perché è un giocatore di personalità e nel Real Madrid era il riferimento dello spogliatoio. E a questo va aggiunta l'altissima qualità che mette in campo".

Per il Milan sarà un anno zero

"Mi fa piacere che sia tornato Massimiliano Allegri. Le sue squadre saranno magari poco spettacolari ma alla fine il risultato lo portano sempre a casa. Difficile ovviamente fare delle valutazioni a metà luglio, bisognerà aspettare. Ma il fatto che si sia scelto un allenatore del suo calibro oltre a un direttore sportivo mi trasmette fiducia".