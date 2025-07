MN - Terminate le visite mediche di Modric, il croato ai tifosi presenti: "Forza Milan!"

vedi letture

Come appreso dalla nostra redazione, Luka Modric ha terminato poco fa la visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina. Una volta entrato nella macchina che porterà il campione croato presso il Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva, Modric ha voluto salutare i tifosi rossoneri con un sorridente "Forza Milan".

Adesso la prossima tappa è Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.