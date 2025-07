Nuovo San Siro, il sindaco Sala incontra i capigruppo di maggioranza: i temi

La questione sul nuovo stadio San Siro non è ancora giunta a una risoluzione. I club di Milan e Inter sperano di poter definire l'acquisizione dell'impianto entro l'estate e in particolare entro la data in cui scatta il vincolo sul secondo anello, il prossimo 10 novembre. Nel pomeriggio di oggi, il sindaco Giuseppe Sala ha incontratto a Palazzo Marino i capigruppo di maggioranza per illustrare la situazione e riportare alcune condizioni, che erano state approvate dal Consiglio, e che rossoneri e nerazzurri non potranno accettare in toto.

In particolare, come riporta Milano Today, difficilmente sarà possibile ottenere 40 milioni di oneri di urbanizzazione come richiesto dal consiglio per riqualificare il quartiere; l'impossibilità di ottenere il 50% di verde permeabile; a rischio anche la richiesta di spostare lo stadio più lontano dalle case di via Tesio, una richiesta che però i residenti ritengono non trattabile. L'incontro dunque sarebbe stato organizzato da Sala per avere la conferma del sostegno della maggioranza anche davantia a delle richieste leggermente modificate rispetto all'origine: il primo cittadino, come i club, vuole definire la cessione entro la fine dell'estate.