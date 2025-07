L'incontro per San Siro è durato due ore: momenti di tensione con Sala che lascia la stanza

(ANSA) - Chiudere l'accordo con i club nei prossimi giorni, portare la delibera sulla vendita dello stadio in giunta lunedì e convocare un paio di commissioni la prossima settimana per poi approdare in Consiglio comunale con la discussione. È questa, a quanto si apprende, la tabella di marcia emersa dalla riunione del sindaco Giuseppe Sala con i capigruppo della maggioranza che è durata circa due ore, sulla vendita dello stadio e delle aree a Inter e Milan. Una riunione che ha avuto anche momenti di tensione col il primo cittadino che avrebbe lasciato la stanza.

Non è scontato che si riesca a chiudere la partita entro il 31 luglio e dalla maggioranza emergono dubbi al termine della riunione. "Ci è stata illustrata la logica della legge sugli stadi - ha spiegato il capogruppo dei Verdi, Tommaso Gorini - ma noi non la condividiamo per quanto riguarda il tipo di verde. In aula la nostra posizione resterà quindi quella coerente, quella che è sempre stata, cioè che questo percorso non è la scelta giusta per la città".

"Quello col sindaco è stato un incontro interlocutorio in cui si sono approfonditi vari aspetti della trattativa, che non è ancora conclusa - ha spiegato la capogruppo Pd Beatrice Uguccioni -. Abbiamo come Pd sottolineato la necessità che ci siano ricadute importanti sul quartiere, con risorse adeguate". Nella commissione della settimana prossima "valuteremo il documento che verrà proposto, penso in una delibera di giunta - ha rimarcato - per poi andare in Consiglio comunale". Uguccioni ha poi osservato che "non è il momento migliore" per affrontare questo atto perché "siamo in fase di discussione di assestamento di bilancio, vedremo se si riesce a chiudere il tutto entro la fine del mese, faremo di tutto per portare i documenti in consiglio nei tempi previsti".

Il Pd presenterà anche un ordine del giorno in cui inserire la tematica dell'utilizzo delle risorse che saranno ricavate dalla vendita, per fare in modo che il Consiglio comunale deciderà su cosa investire, sullo sport, sul quartiere ma anche sulle aree limitrofe.