VIDEO MN - Modric ha terminato anche l'idoneità sportiva: il croato verso Casa Milan per la firma sul contratto

vedi letture

Prosegue la giornata di Luka Modric da nuovo giocatore del Milan. Il campione croato è atterrato questa mattina intorno alle 11.00 a Malpensa, per poi dirigersi presso la clinica La Madonnina per le visite di rito. Come appreso dalla nostra redazione, Modric ha appena terminato anche l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano. Ora la prossima tappa è Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.

Contratto di un anno, ingaggio da 3.5 milioni nette, queste le cifre del trasferimento al Milan. Non tutti sanno che il rossonero ha esercitato un certo fascino nei confronti di Modric, che in una vecchia intervista ammise la sua passione per il Milan grazie a Zvonimir Boban.