Pastore: "Anche Saelemaekers è stato trattato in maniera molto strana l’anno scorso"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan: “Anche Saelemaekers è stato trattato in maniera molto strana l’anno scorso. Schierato titolare nella prima di campionato e poi scambiato per Abraham. Lo cito perché anche lui faceva parte della squadra dello Scudetto.

Mi pare che la dirigenza si sia accorta che servono figure intermedie per tenere almeno buono lo spogliatoio, cosa che l’anno scorso non è successa (vedi Calabria-Conceição). Tante proprietà gestiscono queste squadre in maniera molto superficiale, anche molto arrogante, che pensano che il calcio sia solo una questione aziendale, quando c’è anche un importante valore umano, come dimostrato da Inter e Napoli. Furlani queste cose non le conosce, è a disagio davanti alle telecamere e anche solo a parlare di cose tecniche e calcio giocato, e quindi ha creato disastri, e continuo a ribadirlo. Questo non significa che chi va via come Theo sia senza colpe, immacolato. Il peccato originale comunque credo risalga al famoso giugno 2023 con il famoso licenziamento brusco e volgare di due figure mai sostituite, almeno fino a quest’anno, e poi ha portato tutti i giocatori più forti a voltare le spalle e protestare: c’è chi l’ha fatto in maniera piuttosto chiassosa e chi meno, come Maignan”.