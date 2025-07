Modric è rossonero, ma in passato ha affrontato il Milan in tre occasioni: il bilancio

vedi letture

Luka Modric si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, per ciò che ha rappresentato nel calcio mondiale e non solo. Nel corso della sua lunga e vincente carriera, il nuovo numero 14 milanista ha affrontato i rossoneri per tre volte.

Il bilancio in parità da avversari in gare ufficiali. In 3 occasioni Luka Modric e il Milan si sono trovati contro e il bilancio parla di una vittoria a testa e un pareggio.

I precedenti:

Stagione 2010-11 - ottavi di finale di Champions League

Milan-Tottenham 0-1

Tottenham-Milan 0-0

Stagione 2024-25 - fase campionato Champions League

Real Madrid-Milan 1-3