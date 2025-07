Modric entusiasta: "Molto felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera"

E' il Modric-Day! Il campione croato è da poco entrato presso la clinica medica La Madonnina per le visite mediche di rito. Un centinaio di tifosi rossonero lo hanno aspettato all'esterno della clinica, caricandolo con cori ricchi di entusiasmo e speranza. Modric, che dopo le visite si recherà al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva e poi a Casa Milan per la firma del contratto annuale che lo legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2026. In serata ripartirà per la Croazia per un po' di vacanza, ma prima dovrebbe andare a Milanello per salutare mister Allegri e i suoi nuovi compagni di squadra.

Le prime parole da rossonero: Modric parla così su IG del Milan

"Ciao a tutti tifosi milanisti, sono appena arrivato a Milano e sono molto felice e carico per un iniziare un nuovo capitolo della mia carriera".