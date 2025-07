Pasotto: "Il paradosso è ritrovarsi ancora in alto mare sul mercato, nonostante il Milan abbia potuto preparare la stagione in anticipo rispetto alla concorrenza"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Il Milan insegue, corteggia, sbuffa, contratta e il paradosso è ritrovarsi ancora più o meno in alto mare sul mercato a questo punto dell’estate, nonostante il club abbia avuto l’opportunità di iniziare a preparare la prossima stagione in anticipo rispetto alla concorrenza. A poco più di un mese dal primo impegno ufficiale – il 17 agosto col Bari in Coppa Italia – e a meno di una settimana dalla partenza per la tournée orientale, Allegri si ritrova ad allenare in massima parte giocatori che c’erano già o che sono tornati ma non rimarranno. Ricci è l’unica faccia nuova formalizzata, Modric lo sarà domani ma si aggregherà al gruppo soltanto ai primi di agosto e la rosa presenta lacune evidenti e importanti. Soprattutto nelle coordinate basse delle fasce. Mancano entrambi i terzini titolari, e a questo punto dell’anno non è una cosa da poco.

Allegri ha necessità di iniziare a lavorare il più possibile con giocatori che rimarranno in rosa, soprattutto se sono facce nuove: occorre conoscersi, annusarsi e iniziare a capire che cosa vuole l’allenatore. L’obiettivo della dirigenza è quindi quello di dare ad Allegri almeno uno dei due terzini titolari prima della partenza per Singapore, prevista sabato prossimo".