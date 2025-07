Mercato Milan, Romano: "Il nome di Jackson possiamo depennarlo dalla lista del Milan per l'attacco. Ecco perchè"

vedi letture

Fabrizio Romano ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan sul suo canale YouTube:

Su Brown: "E' stata una delle trattative più strane degi ultimi anni, con Milan e Fenerbahçe che avevano mandato due jet privati a Bruxelles per Archie Brown ch però alla fine ieri mattina ha deciso di andare in Turchia. Come ha raccontato lo stesso giocatore, era praticamente tutto fatto con il Milan, ma poi è stata decisiva la telefonata del presidente del club turco che lo ha convinto a scegliere la squadra giallonera".

Su Jashari: "Tra gli obiettivi del Milan resta Ardon Jashari, il quale continua a rifiutare tutte le altre offerte che gli arrivano come per esempio quella del West Ham. Ma ci sarebbe anche un altro club di Premier che ha presentato nei giorni scorsi un'offerta allo svizzero, vale a dire il Nottingham Forest. Si tratta di proposte molto ricche per il giocatore, ma al momento lui dice no a tutti perchè vuole solo il Milan. Ora si entra in una fase decisiva perchè il Milan non può aspettare in eterno. Jashari continua a fare il suo, ha rifiutato offerte importanti dalla Premier perchè vuole solo il Milan".

Su Jackson: "Il nome di Nicolas Jackson possiamo quasi depennarlo dalla lista del Milan per l'attacco perchè il Chelsea non intende scendere a cifre abbordabili. Si parte da una valutazione di 100 milioni che può scendere anche fino a 85-90 milioni, ma si tratta di cifre impossibili per il calcio italiano".