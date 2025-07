Ieri la festa dei tifosi del Club Brugge: Jashari il grande assente

Quella di ieri è stata una giornata di festa per il Club Brugge, i calciatori e i suoi tifosi. Il club belga ha organizzato una festa al Jan Breydel per l'annuale giornata dedicata ai tifosi con più di 14mila persone presenti. C'è stata la presentazione delle nuove maglie, tante foto e autografi, la presentazione di un nuovo arrivato ma non si è visto Ardon Jashari.

Il portale belga nieuwsbladet racconta che alle 14:30 di ieri c'è stato il momento clou dell'evento, ovvero l'arrivo dei calciatori sul palco principale. I tifosi così hanno potuto vedere dal vivo il nuovo arrivato Reis, mentre Jashari "ha mandato il suo gatto": "zijn kat stuurde" si legge sul sito: è un modo di dire ironico dei paesi fiamminghi per intendere che qualcuno ha dato buca o non si è presentato (come a dire: "ha mandato il gatto al posto suo"). In poche parole, Ardon Jashari era il grande assente della festa di ieri. Lo svizzero preme per andare al Milan ed è tutto da vedere se domani si presenterà in ritiro per gli allenamenti in vista della finale di Supercoppa prevista per domenica sera contro l'Union SG.