Gimenez allontana le voci di addio: "Mi vedrete al Milan nella prossima stagione"

In queste ultime settimane, complice anche il fatto che il Milan sta cercando un altro centravanti importante, non sono mancate le voci di un possibile futuro lontano da Milanello di Santiago Gimenez, attualmente in vacanza dopo gli impegni con la nazionale messicana (ha vinto al Gold Cup battendo in finale gli Stati Uniti). La sua permanenza in rossonero non è però in dubbio come ha confermato lo stesso giocatore in un'intervista rilasciata a Fox Sports Mexico nella quale ha parlato brevemente anche del suo futuro al Milan: "Ogni anno mi hanno accostato a diverse squadre, ogni volta che c'è una squadra interessata cercano di togliermi dalla squadra in cui sono, ma mi vedrete al Milan nella prossima stagione".

POCO IMPIEGATO - Il resto dell'intervista è stata incentrata sulla nazionale messicana che ha da poco vinto la Gold Cup. Gimenez, arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Feyenoord, non ha giocato molto in questa competizione, ma è ovviamente molto felice di aver alzato il trofeo: "Punti sempre a giocare il maggior numero di minuti possibili. La verità è che non ho giocato come mi aspettavo o volevo, ma sono molto contento del risultato. Si vede la fiducia nella squadra. La vedo molto solida, e credo molto nel ct Aguirre e nel suo staff tecnico, quindi sono fiducioso che qualsiasi decisione prende è la migliore. Aguirre è molto saggio, ha una grande esperienza. Il suo calcio può piacere o meno, ma è contagioso e si vede sul campo . L'undici titolare corre, e anche chi entra corre, e questo conta molto. Abbiamo costruito un gruppo molto competitivo. Penso che ce la possiamo giocare con tutti, non ci tireremo indietro con nessuno".

SOGNO MONDIALE - Gimenez ha poi dato uno sguardo anche al Mondiale che si giocherà la prossima estate: "Alla fine, è calcio, tutto può succedere, e io voglio sognare in grande. Cerco sempre di crederci. Sono sicuro che faremo un grande Mondiale e faremo la storia. Mi pongo l'obiettivo più grande possibile, ed è diventare campione del mondo . So che molti diranno che è quasi impossibile, ma il Leicester è stato campione della Premier League anche se tutti dicevano che era impossibile".

SANTI PARLA DI JOVIC - Il centravanti messicano ha infine commentato anche il possibile arrivo al Cruz Azul di un suo ex compagno di squadra al Milan, cioè Luka Jovic: "Sarebbe un grande rinforzo. E' un numero nove letale, è un killer in area di rigore".