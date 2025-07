MN - Lunedì Modric a Milano per le visite mediche

vedi letture

È tutto pronto per l'arrivo di Luka Modric al Milan. Il campione croato, che pochi giorni fa ha giocato l'ultima gara con il Real Madrid in Semifinale del Mondiale per Club, sarà in Italia lunedì mattina. Il Pallone d'Oro svolgerà poi nel corso della giornata il classico iter con le visite mediche, l'idoneità sportiva e la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Milan.

Dopo le visite e l'ufficialità l'ex Real Madrid potrà finalmente andare in vacanza dopo una stagione da 63 partite (2984 minuti giocati) 4 gol e 9 assist. Allegri lo aspetta a Milanello a partire da agosto inoltrato: "Aspettiamo che arrivi, arriverà in agosto. È un giocatore importante e straordinario".

Un colpo importante, nonostante l'età avanzata. Igli Tare, nell'incontro con la stampa a Casa Milan di qualche giorno fa, non ha potuto che spendere belle parole per il campione croato: “La prima cosa che mi ha chiesto è se saremo una squadra costruita per vincere il campionato, parliamo di un campione che viene dal Real Madrid e ha vinto sette Champions. Ho capito che vuole venire subito a fare il protagonista, sarà fondamentale per quello che trasmetterà alla squadra a livello di mentalità e personalità, di leadership. Anche per lui sarebbe una bella cosa fare una stagione da protagonista, tenendo conto che c’è anche il Mondiale. L'anno scorso una delle mancanze dell’anno scorso è stata una leadership chiara nella squadra. Magari non conosco le dinamiche da vicino ma penso che l’acquisto di Modric serve proprio a questo: è un giocatore che è una figura importante nel calcio mondiale. Ho parlato con lui di persona e l’ho visto ancora un ragazzo che ha ancora tanta voglia per essere competitivo. Il suo arrivo è fondamentale per essere un punto di riferimento per una squadra che ha bisogno di giocatori di questa forma. Non ci sarà solo lui ma anche uno o due acquisti che faranno parte di questi giocatori esperti ma saranno da traino per giocatori giovani e di grande prospettiva”.

Samuele Ricci, presentato a Casa Milan qualche giorno fa, si è detto entusiasta di poter giocare di fianco ad un calciatore del genere: "Se me l'avessero detto qualche anno fa avrei detto "impossibile". Mi confronterò con uno dei centrocampisti più forti al mondo, sarà importante imparare tante cose da lui, in campo e fuori. Dovrò essere come una spugna, assorbire tutto quello che mi potrà essere utile per la mia carriera".

Modric firmerà un contratto annuale fino al 30 giugno 2026.