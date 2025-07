Il Milan ha messo le mani su Archie Brown: decisiva la volontà dell'inglese. Già oggi a Milano?

Il Milan ha messo le mani su Archie Brown, terzino sinistro del Gent che avrà il complicatissimo compito di sostituire Theo Hernandez, passato ufficialmente nei giorni scorsi all'Al Hilal. Lo scrive stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che il difensore inglese costerà ai rossoneri tra gli 8 e i 9 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione.

HA PREFERITO IL MILAN - I dirigenti milanisti hanno battuto la concorrenza del Fenerbahçe che pensavano di avere in pugno il giocatore, tanto da aver già noleggiato un jet privato per portarlo da Bruxelles ad Istanbul, ma Brown non è mai salito su quell'aereo perchè ha preferito dire di sì al Milan nonostante le tante telefonate di José Mourinho, allenatore dei turchi, per provare a fargli cambiare idea. La fumata bianca di questa trattativa è attesa già nelle prossime ore e non è escluso che il terzino possa sbarcare a Milano gà nella giornata di oggi per svolgere poi le visite mediche di rito e firmare il contratto.

BEFFATO IL FENER - Il Fenerbahçe era convinto di aver ormai chiuso l'affare, ma poi è arrivato il club di via Aldo Rossi che ha cambiato le carte in tavola. Invece di andare in aeroporto per prendere il volo per Istanbul, Brown è tornato a casa e ha spiegato ai turchi che la sua volontà era di andare al Milan. La squadra giallonera ha provato a rilanciare nella notte, alzando l'offerta al giocatore e le commissioni al suo entourage, ma ormai l'inglese ha fatto la sua scelta e non sembra intenzionato a cambiare idea. Il suo futuro sarà quindi colorato di rosso e di nero.