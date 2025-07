Milan, tutto pronto per lo sbarco di Modric: a inizio settimana sarà a Milano per visite e firma

vedi letture

E' tutto pronto in casa rossonera per lo sbarco di Luka Modric che arriva a parametro zero dopo che è scaduto il suo contratto con il Real Madrid: come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il campione croato sarà infatti a Milano l’inizio della prossima settimana per le ultime formalità prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista si sottoporrà alle visite mediche di rito e poi firmerà un contatto annuale con opzione per un'altra stagione con il club di via Aldo Rossi da 3,5 milioni di euro più bonus.

IL 4 AGOSTO A MILANELLO - Modric partirà poi per le meritate vacanze (quest'anno con il Real ha giocato 63 partite!) e si rivedrà in Italia il 4 agosto quando è atteso a Milanello per iniziare ad allenarsi con i nuovi compagni di squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Non è escluso però che un primo contatto con il resto del gruppo milanista possa avvenire già nei prossimi giorni nel Centro Sportivo di Carnago dove i rossoneri stanno proseguendo la loro preparazione estiva.

COLPO DA NOVANTA - Nonostante i 39 anni di età (a settembre saranno 40), si tratta comunque di un colpo da novanta per il Milan che si ritrova così in rosa un giocatore in grado di fare ancora la differenza in Serie A. Modric, che ha grandi motivazioni anche perchè a fine stagione ci sarà il Mondiale, sarà fondamentale poi anche fuori dal campo perchè con la sua esperienza, mentalità vincente, personalità e leadership sarà un grande esempio e punto di riferimento per tutto lo spogliatoio rossonero.