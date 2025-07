Milan, tentativo per Scalvini su indicazione di Allegri: pronti 15 milioni più Thiaw

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, su indicazione di Massimiliano Allegri, il Milan vorrebbe fare un tentativo per Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell'Atalanta. La strada per arrivare al giovane centrale è però in salita perchè, anche se ha giocato poco nell'ultima stagione a causa di diversi infortuni (solo 8 presenze tra tutte le competizioni), il club bergamasco lo valuta molto. I rossoneri sarebbero pronti a mettere sul piatto il cartellino di Malick Thiaw più 15 milioni di euro. Al momento non c'è ancora una trattativa vera e proprio, ma Scalvini è il nome nuovo per la difesa del Milan. Sul giocatore ci sarebbe però anche il Napoli, che ha offerto 35 milioni di euro più cinque milioni di bonus. Manna ha già parlato con Percassi e per questo ha messo in stand-by la pista Beukema.

Nelle ultime ore si è parlato molto di Archie Brown, terzino del Gent che ha scelto di trasferirsi al Fenerbahçe. In realtà, sempre secondo SportMediaset, il giocatore inglese non è mai stato così vicino al Milan, che ha provato solo ad inserirsi nella trattativa. Per il ruolo di sostituto di Theo Hernandez restano vive due opzioni, entrambe proveniente dalla Liga spagnola: si tratta di Sergi Cardona, terzino classe 1999 del Villarreal, e Miguel Gutierrez, giocatore classe 2001 del Girona.