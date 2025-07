Milan, il mercato va a rilento: non è ora di accelerare?

Oggi è il 12 luglio, manca poco più di un mese alla prima partita ufficiale della stagione 2025-2026 e il Milan ha per ora chiuso solo due colpi di mercato, vale a dire Samuele Ricci, il cui acquisto è già stato ufficializzato, e Luka Modric, che settimana prossima diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore rossonero. Come rivelato da Igli Tare qualche settimana fa, in questo mercato estivo il Diavolo dovrà prendere un altro centrocampista, un terzino destro, un terzino sinistro e un attaccante. Vero che c'è tempo fino al 1° settembre per fare nuovi innesti, ma la sensazione è che il Milan debba accelerare subito per completare il prima possibile la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

PROBLEMA ATTACCANTE - La situazione più "preoccupante" è quella che riguarda l'attaccante perchè il Milan giocherà quasi tutte le amichevoli estive senza centravanti che faranno parte del gruppo milanista per la nuova stagione: Santiago Gimenez ha concluso da pochi giorni gli impegni con il Messico e tornerà ad allenarsi a Milanello solo ai primi di agosto quando il resto della squadra rientrerà in Italia dalla tournée in Asia e Australia. Dunque, prima del match di Coppa Italia del 17 agosto, avrà poco tempo per allenarsi in gruppo e soprattutto capire cosa vuole da lui Max Allegri. Le voci di mercato dicono che il nuovo attaccante arriverà ad agosto inoltrato, dunque anche lui potrebbe non giocare gran parte delle amichevoli in programma nelle prossime settimane. L'unico attaccante a disposizione del tecnico livornese in questi test sarà quindi Lorenzo Colombo, che però non farà parte della rosa della prossima stagione visto che il suo futuro sarà lontano da Milanello.

CACCIA AI TERZINI - Il Milan deve poi provare a chiudere in fretta anche i due terzini visto che sia a destra che a sinistra dovranno arrivare due potenziali titolari che dovranno giocarsi il posto con Alex Jimenez. Per la corsia mancina, sembrava quasi fatta per Archie Brown del Gent, ma alla fine l'inglese ha preferito accasarsi al Fenerbahçe, mentre a destra si fanno sempre i nomi di Pubill e Doué. Nei piani dell'ad Furlani e del ds Tare, c'è di dare ad Allegri almeno un terzino prima della partenza per l'Asia (scenario al momento complicato dopo che è saltato Brown), così come sperano di chiudere finalmente l'infinita trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari. Per il nuovo attacante, invece, servirà aspettare purtroppo più tempo.