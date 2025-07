Corsa contro il tempo, oggi il Milan ha un solo attaccante: Boniface e Nicolas Jackson i profili giusti da cui ripartire

I giorni passano e il tempo stringe. Il Milan dovrà al più presto operare sul mercato in entrata per poter così rinforzare la rosa di mister Massimiliano Allegri. Ad oggi, la dirigenza rossonera ha chiuso solo due operazioni, entrambe a centrocampo: Samuele Ricci e Luka Modric. Il resto? Serve altro, soprattutto nel reparto difensivo, anche se pure l'attacco milanista andrebbe riorganizzato, visto che oggi l'unico attaccante è Santiago Gimenez, con tutto il rispetto per Lorenzo Colombo, prossimo probabilmente ad un'altra avventura lontano da Milano.

Telenovela Jashari

Sembra quasi incredibile, a tratti assurdo. ll Bruges fa sapere al mondo di non avere intenzione di cedere il proprio talento, e lo fa con una intervista ai media belgi per poi trincerarsi dietro un "no comment" All'uscita della sede dell'Inter nel pomeriggio di ieri. Il Milan è sicuramente infastidito, e come appreso anche dalla nostra redazione non intenderà protrarre la trattativa ancora per le lunghe. L'offerta c'è stata, i soldi sono tanti (circa 37 milioni compresi i bonus). Bisogna chiudere, altrimenti sarà necessario virare su altri obiettivi. Fortunatamente il reparto del centrocampo sembrerebbe esser quello dove il Milan è maggioramente coperto, visti anche gli arrivi di Modric e Ricci e le conferme di Loftus-Cheek, Bondo e Fofana.

Boniface e Nicolas Jackson: serve un altro attaccante

Sì. Anche lì davanti il Milan ha tutto il bisogno di dover chiudere per un altro attaccante. La conferma di Gimenez è importante e con Allegri il messicano potrà partire forte, dopo il turbolento arrivo dello scorso gennaio tra Champions e impegni in campionato che hanno portato il Bebote senza una vera preparazione con la squadra. I nomi più caldi, come già ampiamente riportato sono Victor Boniface e Nicolas Jackson. Entrambi hanno caratteristiche simili: forti, veloci e con già un'importante esperienza a livello internazionale. In più, come riferito da Matteo Moretto, il centravanti del Chelsea è un pallino del Milan da tempo. L'operazione resta comunque molto complicata: per il Chelsea è un calciatore che sì, può lasciare il club, ma alle condizioni degli inglesi

Il tempo stringe, e la società rossonera deve al più presto intervenire sul mercato in entrata per completare la rosa di Allegri: l'attaccante serve, ma anche una copertura negli altri reparti sarà determinante per provare a partire subito forte ad agosto.