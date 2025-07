Bianchin: "Luka Modric a inizio settimana sarà a Milano per visite e firma con il Milan, poi andrà in vacanza"

vedi letture

Con la netta sconfitta per 4-0 contro il PSG è finito il Mondiale per Club di Luka Modric, così come la sua splendida avventura di 13 anni al Real Madrid, costellata di successi e partite incredibili. Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, racconta i tempi del suo arrivo in Italia, al Milan:

"Luka Modric a inizio settimana sarà a Milano per visite e firma con il Milan. Il suo primo atto ufficiale da milanista. A quel punto, andrà in vacanza. L'idea è presentare Modric soltanto al rientro in Italia, probabilmente a inizio agosto".