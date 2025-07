Lanzafame sicuro: "Allegri è un'istituzione nel nostro campionato e farà sì che il Milan possa competere per la Champions"

vedi letture

"La Juventus è la Juventus, non si firma mai a Torino per un secondo posto. Ma se devo fare un analisi lucida, è chiaro che ad oggi ci sono squadre più pronte per poter vincere". Analizza così la situazione odierna dei bianconeri l'ex Davide Lanzafame che, intervistato da TuttoJuve, ha aggiunto: "Credo comunque che possa tranquillamente fare un campionato ai vertici e lottare con le altre pretendenti. Favorite? Inter e Napoli sono le squadre più attrezzate a livello di rosa, poi mi stimola il nuovo corso di Gasperini a Roma. Inoltre Allegri è un'istituzione nel nostro campionato e farà sì che il Milan possa competere per la Champions".

Chi sono i punti fermi?

"Punti fermi nel calcio attuale non ci sono per nessuna squadra. Credo che ogni allenatore guardi all'attuale momento di ogni singola gara, il calcio va veloce e le partite sono molte. Poi è chiaro che le gerarchie possono essere sempre stravolte da una partita all'altra".

Tra gli esuberi a chi non rinuncerebbe?

"Se dovessi fare un nome di un giocatore che io terrei, senz'altro sceglierei Douglas Luiz. Non è la prima volta che un giocatore al primo anno fatica ad adattarsi ad un calcio nuovo e ad un paese diverso. Lobotka a Napoli ne è un esempio, fece fatica al primo anno e oggi è il play più forte che abbiamo in Italia".

Su Conceicao.

"Mi piace molto, è uno dei pochi giocatori in Italia insieme a Zaccagni e Orsolini che punta continuamente l'uomo per creare spesso superiorità numerica. Io onestamente non lo cambierei per Sancho. Inoltre quest'anno nelle scelte di Tudor è stato un po’ penalizzato per il modulo, ma nel tridente offensivo è un ottimo esterno. Spero possa rimanere per essere protagonista nella stagione che verrà".