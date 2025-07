La richiesta di Allegri. Ore cruciali: Jashari spinge al massimo. Terzino destro: il nome. La punta invece…

E’ ufficialmente partito il Milan di Massimiliano Allegri. Dopo 11 anni il tecnico livornese è tornato a Milanello e ieri ha diretto il primo allenamento. La sua squadra sarà organizzata sulla base del 4-3-3, dove Leao e Maignan saranno due colonne portanti. Un Allegri carico di entusiasmo per essere tornato al Milan, felice di ricominciare nel club che tanti anni fa gli aveva regalato il primo scudetto in Italia.

Servirà una mano dal mercato, almeno 4-5 acquisti da qui al 31 agosto e Allegri ha chiesto i giocatori giusti per tentare l’assalto allo scudetto.

Poi ha fatto una richiesta particolare. Allegri ha invocato unità d’intenti, ha chiesto compattezza in società, tra tutte le aree. Lo ha ribadito almeno tre volte durante la conferenza. “Per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, con un'unica direzione. Questo blocco che deve esserci dalla proprietà fino ai magazzinieri dovrà essere un blocco unico per mettere i calciatori nelle condizioni migliori di fare quello che devono fare”. Un passaggio fondamentale. Basta divisioni interne, bisogna remare tutti verso la stessa direzione.

Per quanto riguarda la punta, non sarà un affare imminente. Il Diavolo vuole studiare tutti i “casi” in Europa e poi affonderà il colpo sul centravanti. Victor Boniface del Bayer Leverkusen piace, ma la richiesta economica non è bassa. Altri nomi sono stati sondati, come Vlahovic, Nunez e lo stesso Lucca, ma ancora nessuna decisione definitiva. Per la punta si entrerà nel vivo tra fine luglio e inizio agosto.

Al momento la dirigenza si sta concentrando sul centrocampo e sui terzini. Sono ore decisive per Jashari del Bruges. Lo ha confermato pure Tare. Il giocatore sta facendo massima pressione per andare via, vuole giocare nel Milan e sta spingendo tantissimo per trasferirsi in serie A. Il Milan ha fatto un’offerta da 32 mln più bonus, che ritiene più che sufficiente per il mediano svizzero, eletto Mvp nello scorso campionato belga. E’ lui il terzo tassello in programma, dopo Modric e Ricci. Oggi dovrebbe arrivare la risposta su Jashari

Poi si guarda ai terzini. Ieri il Milan ha trovato l’accordo definitivo per la cessione di Theo Hernandez all’Al Hilal, per circa 25 mln di euro. Ora però serve sostituirlo e non sarà facile. A destra invece il Milan ha effettuato la prima offerta allo Strasburgo per Guela Douè, 22enne naturalizzato ivoriano. Prima proposta da 15 milioni, ma al momento la cifra andrà migliorata. Perché Emerson Royal andrà via e bisogna prendere un titolare.