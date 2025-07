Bergomi: "Allegri dice sempre le stesse cose ma giuste: se sistema la difesa..."

vedi letture

Il Milan ha iniziato ufficialmente la sua stagione e nell'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, andato in onda lunedì sera su Sky Sport 24, il primo giorno di raduno è stato commentato dai diversi ospiti intervenuti dal palco di Fano. Tra gli opinionisti che hanno preso la parola e hannon espresso il loro punto di vista sul club rossonero e in particolare su Massimiliano Allegri, c'è anche l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi che si è schierato in favore del tecnico milanista.

Le parole di Beppe Bergomi su Max Allegri e sulle sue dichiarazioni in conferenza stampa: "È la prima cosa che ti insegnano a Coverciano: il calcio è arte. Niente di nuovo, Allegri dice sempre le stesse cose ma giuste. Per vincere i campionati bisogna avere la difesa più forte, fare più di 80 gol, il calcio è conoscenza ma se sbagli tecnicamente è inutile. È la persona giusta per questo Milan che ha bisogno di trovare delle certezze: ho sempre ritenuto questa squadra come la più forte della Serie A a livello di talento. Se sistema la fase difensiva, poi davanti le soluzioni le troverò".