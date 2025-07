Colasanto: "Pioli al Milan ha portato doti umane e gestionali spettacolari"

Filippo Colasanto, intermediario di mercato ed esperto di calcio argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare di Lucas Beltran: "La sua parabola in Italia è stata molto strana: forse non si è ambientato, forse ha subito la pressione tattica che c’è nel calcio italiano o forse ha avuto allenatori che non lo hanno saputo inquadrare. Lui avrebbe avuto bisogno di maggior continuità per dare il massimo. Lui in Argentina era un giocatore indiscutibile”.

Crede che i viola farebbero bene a mandarlo via solo in prestito?

“Io fossi la Fiorentina non lo perderei. Pioli al Milan ha portato doti umane e gestionali spettacolari e credo che potrebbe essere l’uomo giusto per far capire a Beltran di essere un elemento importante per questa squadra. No, direi che anche in prestito non dovrebbe andare: almeno fino a gennaio dovrebbe a mio avviso restare. Se anche dopo i primi mesi non dovesse andare, allora è giusto mandarlo a giocare”.