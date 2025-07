Ielpo: "Finalmente il Milan ha un allenatore che si fa rispettare e un grande direttore"

Mario Ielpo, ex portiere del Milan e oggi opinionista ancora molto legato ai colori rossoneri, è stato invitato su Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati per commentare le prime parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa in occasione del suo ritorno sulla panchina del Diavolo per la prima volta da 11 anni a questa parte. In aggiunta ha parlato anche dell'episodio Donnarumma-Musiala, commentando, da ex estremo difensore, la giocata del portiere italiano.

Le parole di Mario Ielpo su Allegri: "Plaudo al ritorno di Allegri, finalmente il Milan ha una struttura logica con un allenatore che si fa rispettare dagli avversari e un grande direttore sportivo".

Quindi il commento su Donnarumma-Musiala: "L'entrata di Donnarumma? Cose normali di campo, il risultato è stato sconvolgente, ma nessuno pensa di far male all'avversario. L'errore è che gliel'ha fatta da dietro e Musiala non ha potuto togliere il piede d'appoggio che è rimasto sotto e c'era un alro giocatore"