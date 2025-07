Condò: "La conferenza di Allegri mi ha ricordato di quando venne eletto presidente Obama"

vedi letture

Nel primo pomeriggio c'è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri a Casa Milan, dove il neo tecnico rossonero è stato presentato alla stampa. Paolo Condò, in diretta su Sky Sport, commenta così le parole del tecnico e la direzione presa dal progetto sportivo rossonero:

"Ho avuto la sensazione che non abbia detto nulla di storica in questa sua prima conferenza stampa e l’abbia fatto apposto perché non c’era bisogno di dire nulla. Mi è venuto in mente, mi ha ricordato di quando venne eletto presidente Obama. Ricordo dei commenti: a prescindere da quello che diceva era lui stesso il messaggio, riferito ovviamente al colore della palla. È lui il messaggio di quello che sta cambiando in questo mondo in cui sono avvenute tante altre cose. Ti dico che la presenza di Allegri e di Tare a quel tavolo è essa stessa il messaggio che ha lanciato il Milan dopo la catastrofe, e non mi viene un termine negativo altrimenti lo userei, la catastrofe della scorsa stagione.

Dopo due allenatori portoghesi, Fonseca brava persona ma secondo me molto debole, e Conceiçao che nei suoi mesi iniziava la conferenza stampa dicendoci che tipo di allenatore fosse… Fino all’ultimo diceva che non era un allenatore che faceva le cose per piacere ai giocatori, e va bene. Allegri invece, col passato che ha e con l’esperienza che si porta dietro, a cui aggiungo anche Tare, perché una figura che l’anno scorso era clamorosamente mancata al Milan era quella del Direttore Sportivo. Il fatto che Tare fosse libero da gennaio e ci sia voluto così tanto per portarlo sotto contratto a Milanello fa capire quante siano state le resistenze alla creazione di questo ruolo all’interno del Milan. Non a caso c’è stato il richiamo di Allegri all’unità societaria: secondo me il Milan risorgerà se lascerà carta bianca a Tare e Allegri. Ho questa sensazione. Già il fatto di averli scelti è un grande passo avanti che va riconosciuto a Furlani o a chi per lui”.